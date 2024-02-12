عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي: ألف مبروك للكرة الأفريقية على تلك المتعة التي عشناها

صدى البلد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٣.

وكتب عبر أكس: “‏انتهي شهر العسل .. انتهت الامم الأفريقية والامم الآسيوية . فازت كوت ديفوار باللقب علي حساب نيجيريا ١/٢ . كنت مع أفيال ساحل العاج وأشجعهم من أجل هذا الجمهور . الواحد بيحب الناس تفرح . وناس كوت ديفوار أصحاب الارض . هارد لك نسور نيجيريا ومبروك لأفيال كوت ديفوار. والف مبروك للكرة الافريقية علي تلك المتعة التي عشناها . شكرا للاعبين والمدربين وعاشت افريقيا”. 

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

 

 

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

 

 

الأمم الإفريقية 2023 الناقد الرياضي حسن المستكاوي كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

العلبة بـ85 جنيه.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة (المستوردة والمحلية)

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

حسن مصطفى: كوت ديفوار تفوق على نيجيريا بشكل واضح

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

محاكمة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور.. اليوم

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

وزير العمل: القيادة السياسية تُدرك أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان بسيط.. الفنانة دنيا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| صور

محتشم جدا.. نانسي عجرم تثير الجدل بفستان جذاب

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ