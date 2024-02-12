حسن المستكاوي: ألف مبروك للكرة الأفريقية على تلك المتعة التي عشناها

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٣.

وكتب عبر أكس: “‏انتهي شهر العسل .. انتهت الامم الأفريقية والامم الآسيوية . فازت كوت ديفوار باللقب علي حساب نيجيريا ١/٢ . كنت مع أفيال ساحل العاج وأشجعهم من أجل هذا الجمهور . الواحد بيحب الناس تفرح . وناس كوت ديفوار أصحاب الارض . هارد لك نسور نيجيريا ومبروك لأفيال كوت ديفوار. والف مبروك للكرة الافريقية علي تلك المتعة التي عشناها . شكرا للاعبين والمدربين وعاشت افريقيا”.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.