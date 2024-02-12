القاهرة 25.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأثنين 12 فبراير 2024 |فيديو

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 12فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 25- 16

العاصمة الإدارية 25 - 14

الإسكندرية 25- 14

الإسماعيلية 26 - 12

دمياط 25 -15

بورسعيد 25-15

السويس 25-12

الغردقة 25 - 17

أسوان 29 - 12

المنيا 26 - 11

