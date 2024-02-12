التنمية المحلية تتابع وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر وخاصة دور المرأة لدفع التنمية

تابعت وحدة تكافؤ الفرص المركزية بوزارة التنمية المحلية الفعاليات التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، خاصة مع الدور الهام الذى تقوم به المرأة فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات، باعتبارها شريكا فاعلا فى تنفيذ خطة التنمية المحلية فى المراكز والمدن والأحياء و القرى.

و بناءً علي تكليف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وبرعاية محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، قامت وحدة تكافؤ الفرص برئتسة المهندسة نورا عثمان بالتعاون مع جهاز شباب الخريجين بتنظيم تدريبات حرفية علي مهنة الحياكه لعدد عشرين من فتيات وشباب الخريجين ليتم تأهيلهم لسوق العمل، وقامت بتدريب الفتيات سماهر سيد احمد مدربة قسم الخياطة بالمركز الحرفي ، وقام باختيار المتدربين مدير ادارة التدريب بمحافظة الأقصر نعمة حجاج.

وفى سياق متصل شاركت مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر فى وضع الخطة التنظيمية لأنطلاق مبادرة وعي وهي تنفذ بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، وكانت أولى فاعليات المبادرة مجموعة من الندوات التثقيفية بمركزي اسنا وارمنت .

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