عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر وخاصة دور المرأة لدفع التنمية

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص بالاقصر

تابعت وحدة تكافؤ الفرص المركزية بوزارة  التنمية المحلية الفعاليات التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، خاصة مع الدور الهام الذى تقوم به المرأة فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات، باعتبارها شريكا فاعلا فى تنفيذ خطة التنمية المحلية فى المراكز والمدن والأحياء و القرى.

و بناءً علي تكليف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وبرعاية محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، قامت وحدة تكافؤ الفرص برئتسة المهندسة نورا عثمان بالتعاون مع جهاز شباب الخريجين بتنظيم تدريبات حرفية علي مهنة الحياكه لعدد عشرين من فتيات وشباب الخريجين ليتم تأهيلهم لسوق العمل، وقامت بتدريب الفتيات سماهر سيد احمد مدربة قسم الخياطة بالمركز الحرفي ، وقام باختيار المتدربين مدير ادارة التدريب بمحافظة الأقصر نعمة حجاج.

وفى سياق متصل شاركت  مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر فى وضع الخطة التنظيمية لأنطلاق مبادرة وعي وهي تنفذ بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، وكانت أولى فاعليات المبادرة مجموعة من الندوات التثقيفية بمركزي اسنا وارمنت .

FB_IMG_1707728524573
FB_IMG_1707728524573
FB_IMG_1707728520577
FB_IMG_1707728520577
FB_IMG_1707728517566
FB_IMG_1707728517566
FB_IMG_1707728514086
FB_IMG_1707728514086
وحدة تكافؤ الفرص التنمية المحلية الأقصر هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاركان في إطلاق قوافل أبواب الخير رمضان 2024

ترشيحاتنا

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ