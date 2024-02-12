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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف شاغرة بـ وزارة التنمية المحلية.. تفاصيل

وظائف شاغرة بوزارة
وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية  الأحد 11 فبراير عن 17 وظيفة وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه سيتم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 وحتى الإثنين الموافق 11 مارس القادم تلقى الطلبات إلكترونياً للتقديم في الوظائف المعلنة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية  (mld.gov.eg )على أن يتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد ، علما بأن المدة المحددة لتلقى الطلبات إلكترونيا (شهراً) اعتبارا من يوم التقديم.

 

الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية الاجتماعية 

ويتضمن الإعلان الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة وهى الوكيل الدائم ، وفى المستوى الوظيفى العالى عدد 2 وظيفة هما رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.

وأوضح الإعلان أيضاً عن 14 وظيفة مدير عام وهي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية، مدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة، مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

موعد التقديم للوظائف الشاغرة بالوزارة

ويتم التقديم للوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 وحتى الإثنين الموافق 11 مارس القادم تلقى الطلبات إلكترونياً للتقديم في الوظائف المعلنة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية  ( mld.gov.eg )على أن يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد ، علما بأن المدة المحددة لتلقى الطلبات إلكترونيا (شهراً) اعتبارا من يوم التقديم.

والجدير بالذكر انه تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو : (01101732226 )

الوظائف الشاغره وزارة التنمية المحلية هشام امنة المستندات المطلوبة

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