شيشجام التركية لتصنيع الزجاج تعتزم توسيع استثماراتها في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج برئاسة الدكتور أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطط الشركة لتوسيع أعمالها بالسوق المصري حيث بدأت الشركة نشاطها في مصر منذ 30 عاماً، لافتاً إلى الشركة تتخصص في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في ذلك الزجاج المنزلي وزجاج السيارات، والألواح الشمسية، بالاضافة الى أدوات التغليف الزجاجي، الى جانب المواد الكيماوية وأبرزها الصودا اش.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، موجهاً مركز تحديث الصناعة بالعمل على تذليل أي عقبات تواجه الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصري.

ولفت سمير إلى أن الشركة تدرس التعاون مع المشروع الجاري إقامته حالياً لإنتاج الصودا اش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة لا سيما وأن الشركة تعد من أكبر منتجي الصودا اش على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن العلاقات الثنائية مصر وتركيا شهدت حراكاً كبيرا خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات الأمر الذي انعكس على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للانتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية والتى تأتى ضمن الـ152 فرصة استثمارية التى تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد الدكتورأحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج أن الشركة حريصة على التوسع بالسوق المصري باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة في إنتاج الزجاج وتتبوأ مكانة عالمية في هذا المجال حيث تمتلك 45 منشأة صناعية موزعة على 14 دولة وتنتشر منتجاتها في نحو 150 دولة وتوفر 24 ألف فرصة عمل.