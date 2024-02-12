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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

جبالى: تحية شكر وتقدير للرئيس على ما اتخذه من حزمة إجراءات حماية اجتماعية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب : "بالأمس أحلت إلى لجنة مشتركة من:" لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية"؛ مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية؛ لدعم المواطنين، وقد اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة".

وأضاف جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “وفي إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق سيادته مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال. لذا؛ تحية شكر له سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، ومستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي”.

كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين .

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