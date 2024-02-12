عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هطلعله شعر .. تصريح صادم من رضا عبد العال يخص حسام حسن

صدى البلد

ردَّ رضا عبدالعال، النجم السابق للزمالك، على الانتقادات التي وُجِّهت إليه بسبب عدم قدرته على انتقاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مثلما يفعل مع جميع المدربين، قائلاً: "حسام حسن مدرب مصري، ولو اختار أن أنتقده، فذلك لا يعني أني أهاجم بلدي، بل أنا أدافع عن مصلحة بلدي"

وأضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: “سأنتقده عيني عينك، لأنه مدرب مصري ويفهم واقعنا، متابعا:” دي مصر وهنتقد حسام لحد ما أطلعله شعر.

وأشار عبدالعال إلى أن المدرب الأجنبي الذي سبق وتولى المنتخب كان يتعامل بشكل مختلف، وعندما واجه صعوبات، رفض التواصل مع اللاعبين المصريين، معلقًا: "الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول الأساسي عن تعيين المدرب، وإذا كان الاختيار خاطئًا، فهم من يتحملون المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن حسام حسن تولى مهمة تدريب منتخب مصر بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد النتائج السلبية والأداء المخيب للآمال في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين المصريين المدير الفني لمنتخب مصر رضا عبدالعال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

هطلعله شعر .. تصريح صادم من رضا عبد العال يخص حسام حسن

مدبولي: البلدان النامية تشهد ضغوطات على العملات المحلية وارتفاعًا ملموسًا لتكلفة التمويل

لطلاب الثانوية العامة 2024.. أبرز المنح الدراسية بأفضل الجامعات

مدبولي: نسعى لتمويل الاستثمارات الخضراء لرفع نسبتها إلى 50% بمصر

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ