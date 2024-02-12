هطلعله شعر .. تصريح صادم من رضا عبد العال يخص حسام حسن

ردَّ رضا عبدالعال، النجم السابق للزمالك، على الانتقادات التي وُجِّهت إليه بسبب عدم قدرته على انتقاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مثلما يفعل مع جميع المدربين، قائلاً: "حسام حسن مدرب مصري، ولو اختار أن أنتقده، فذلك لا يعني أني أهاجم بلدي، بل أنا أدافع عن مصلحة بلدي"

وأضاف عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية: “سأنتقده عيني عينك، لأنه مدرب مصري ويفهم واقعنا، متابعا:” دي مصر وهنتقد حسام لحد ما أطلعله شعر.

وأشار عبدالعال إلى أن المدرب الأجنبي الذي سبق وتولى المنتخب كان يتعامل بشكل مختلف، وعندما واجه صعوبات، رفض التواصل مع اللاعبين المصريين، معلقًا: "الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول الأساسي عن تعيين المدرب، وإذا كان الاختيار خاطئًا، فهم من يتحملون المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن حسام حسن تولى مهمة تدريب منتخب مصر بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد النتائج السلبية والأداء المخيب للآمال في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.