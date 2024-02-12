زوجة مزارع بسوهاج تحاول إنهاء حياتها.. تفاصيل مؤسفة

لم تتحمل الزوجة الضعيفة ضيق العيش والشجار الدائم مع زوجها ، فحاولت إنهاء حياتها لتستريح من معاناتها ولكن الله كتب لها الحياة ونجت من فعلتها.

تفاصيل الواقعة

في إحدى قري محافظة سوهاج تدور أحداث المأساة ، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، مفاده ورود إشارة مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (اسماء م.ع.ع- 34 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، مصابة بجرح طعني بالبطن.

وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (علي ش.ع.م- 34 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)؛ ما أدى إلى إحداثها إصابة نفسها "بسـ.كين مطبخ"؛ بسبب خلافات عائلية.

وبسؤال زوجها المذكور ونجليها من زوج آخر كلاً من:" الطفل عبد الله ع.ك- 10 سنوات- تلميذ، وشقيقه الطفل ادهم ع.ك- 8 سنوات- تلميذ- ويقيمان بذات الناحية"، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.