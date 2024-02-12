عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجة مزارع بسوهاج تحاول إنهاء حياتها.. تفاصيل مؤسفة

زوجة تحاول انهاء
زوجة تحاول انهاء حياتها بسوهاج

لم تتحمل الزوجة الضعيفة ضيق العيش والشجار الدائم مع زوجها ، فحاولت إنهاء حياتها لتستريح من معاناتها ولكن الله كتب لها الحياة ونجت من فعلتها.

 

تفاصيل الواقعة

في إحدى قري محافظة سوهاج تدور أحداث المأساة ، حيث  تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، مفاده ورود إشارة مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (اسماء م.ع.ع- 34 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، مصابة بجرح طعني بالبطن.

 

وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (علي ش.ع.م- 34 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)؛ ما أدى إلى إحداثها إصابة نفسها "بسـ.كين مطبخ"؛ بسبب خلافات عائلية.

 

وبسؤال زوجها المذكور ونجليها من زوج آخر كلاً من:" الطفل عبد الله ع.ك- 10 سنوات- تلميذ، وشقيقه الطفل ادهم ع.ك- 8 سنوات- تلميذ- ويقيمان بذات الناحية"، قرروا بمضمون ما تقدم، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

 

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

زوجة المزارع انهاء حياتها الزوجة الضعيفة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يبحث آليات توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قرى جنوب لبنان

تعاون مصري سنغافوري في استنباط أصناف الأرز قليل استهلاك المياه والاستزراع السمكي

3 أدعية مستجابة في شهر شعبان .. رددها يوميا لـ خيري الدارين

الأطباء ترسل ملاحظاتها ومقترحاتها على مشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس الوزراء

قتلى ومصابون في هجوم مسلح على شركة شحن باليونان | تفاصيل

بشائر 2024 | علاوات دورية وزيادة المرتبات .. البرلمان ينتصر للموظفين وكبار السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ