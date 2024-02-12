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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يبحث آليات توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم اجتماعا، لمناقشة آليات توفير السلع التموينية، والاستراتيجية، ومتابعة المعروض منها، وإتاحتها بالأسواق بالأسعار الرسمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إطار الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار بعض السلع من السلع الاستراتيجية.

حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، واللواء أشرف نصحي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، والعقيد محمد محمود رئيس مباحث التموين، وممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة إعداد تقرير يومي شامل وواقعي عن حالة السوق بالتنسيق بين الأجهزة المعنية "حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين"، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الاسواق، على أن تقوم اللجنة العليا على مستوى المحافظة بالإشراف على عملية توافر السلع على مدار 24 ساعة، والتحقق من بلاغات احتكار أي منها.

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محافظة سوهاج

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح داخل أي منشأة تجارية أو قنوات توزيعية، والمتابعة الدورية لتوافر السلع الرئيسية على مستوى المحافظة في المخازن والمستودعات؛ لضمان توافرها بالشكل الكافي، ومراعاة استمرار توفير السكر الحر على البطاقات التموينية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التأكد من توافر الدقيق بالمخابز والخبز للمواطنين بإنتظام، والتشديد على جودة المواصفات، وإحكام الرقابة والسيطرة على المخابز، وتشجيع المصنعين والموردين والمنتجين المعروفين على زيادة المعروض من السلع.

ووجه "الفقي" بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بكافة منافذ الشركات التابعة لها بنطاق المحافظة، والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة خلال الفترة الحالية استعداد لشهر رمضان المبارك، مع التجهيز لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة المراكز والوحدات المحلية التابعة، والسماح بإقامة الشوادر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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