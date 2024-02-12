تمريض بني سويف تستضيف القافلة الدعوية للمحافظة

استضافت كلية التمريض جامعة بني سويف القافلة الدعوية للمحافظة وتنظم فاعليات الندوة الدينية حول الدروس المستفادة من تحويل القبلة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جاء ذلك بحضور الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام الدعوة والارشاد الدينى بمنطقة وعظ بنى سويف، الشيخ محمد سيف محمد عيسى من الأزهر الشريف.

وتناولت الندوة ذكرى الإسراء والمعراج والدروس المستفادة من تحويل القبلة والتي تعد واحدة من أبرز المعجزات الخالدة التي حدثت لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ، والتي تعتبر نوع من أنواع التعويض الإلهي له بعد ما واجهه من آلام وصعوبات في حياته، وأن هذه الذكرى المباركة والمعجزة الربانية اختص الله بها نبينا، وواساه وتولاه ورفع ذكره وقدره وأعلى شأنه ووهبه وأمته في ختام رحلة المعراج نعمة فرض الصلاة، وأن العبرة من تحويل القبلة هي حسن الامتثال لأوامر لله عز وجل، أن يجدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك، وأن تكون دائما عند مراده سبحانه.