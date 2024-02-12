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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل عددا من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي غزة

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، استقبال المستشفيات الجامعية عدد من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي  قطاع غزة وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الجامعة، أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين  يأتي في إطار تنفيذً توجيهات القيادة السياسية واهتمام  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بالنسبة لمصر ، ومواقف الدولة المصرية  الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني

رئيس جامعة بني سويف يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي غزة بالمستشفيات

ووجه رئيس الجامعة، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيداً على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني من خلال  خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبلها من مرضى الأورام حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم ، وتجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات .

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة استقبلت أيضاً عدد من مرافقين الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتم تسكينهم بفنادق الجامعة وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكافة الخدمات التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.

 

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