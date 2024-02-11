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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يكرم بطلتي البراعم في المبارزة بالبطولة العربية بالبحرين

صدى البلد

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لاعبة منتخب مصر أسيل أحمد جمال الحاصلة على ميدالية فضية تحت 11 سنة وبرونزية تحت 13 سنة، واللاعبة شادية احمد جمال الحاصلة على ميدالية ذهبية تحت 13 سنة وبرونزية تحت 15 سنة وذلك في البطولة العربية للبراعم في رياضة  المبارزة والتي أقيمت في الفترة ما بين 14-18 يناير الماضي بمملكة البحرين.

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كما كرم رئيس الجامعة الكابتن صفوت محمد ربيع المدرب العام والكابتن محمد عبد التواب المدرب الفني الباحثين بالدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ، وذلك بحضور الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المبارزات بكلية التربية الرياضية والمشرف على التدريب ومؤسس المبارزة ببني سويف.

 

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة على دعم المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذجا يحتذى به، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز الطاقات الإبداعية وخاصة الرياضية واستغلال الطاقات واستثمارها بشكل يزيد من مستوي الإبداع والقدرة على المنافسة على كافة المستويات، مثنياً على الأداء المتميز والاحترافي الذي قدمته اللاعبتان  خلال البطولة .


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