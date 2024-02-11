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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة بني سويف الأهلية

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم،  بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالجامعة الأهلية، واستئناف الدراسة في جميع البرامج والكليات المختلفة.

وتستمر الدراسة لمدة ١٦ أسبوعا وتنتهي ٣٠مايو القادم ٢٠٢٤ طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل المجلس الأعلي للجامعات، ووزارة التعليم العالي.

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وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة قد أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتهت من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة،  وكافة اجراءات الأمن ضماناً لسلامة جميع منسوبي الجامعة.

أستعدادا استئناف الدراسة المجلس الفصل الدراسي الثاني الف رأس ماشية المجلس الأعلى للجامعات و المجلس الاعلى رئيس جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعة رئيس جامعه بني سويف مايو القادم مختلف

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