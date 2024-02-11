بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالجامعة الأهلية، واستئناف الدراسة في جميع البرامج والكليات المختلفة.

وتستمر الدراسة لمدة ١٦ أسبوعا وتنتهي ٣٠مايو القادم ٢٠٢٤ طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل المجلس الأعلي للجامعات، ووزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة قد أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتهت من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة، وكافة اجراءات الأمن ضماناً لسلامة جميع منسوبي الجامعة.