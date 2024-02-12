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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يتلقون العلاج بقسم الأورام.. محافظ بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض الأشقاء الفلسطينيين ، الذين تم تحويلهم لتلقى العلاج بالمستشفى، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتضامن مع  الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الصعبة ، وتأكيدا على دور مصر  بتقديم الدعم للأشقاء في مثل هذه الظروف الصعبة بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وتفقد المحافظ الحالة الصحية للأشقاء من مرضى الأورام  أثناء تلقيهم العلاج ، وتبادل الحوار معهم ، مستفسراُ عن وضعهم الصحي والاطمئنان على تلقيهم الرعاية والعلاج اللازمين،والشد من أزرهم لتجاوز المحنة التي يعيشها أشقاؤنا من الفلسطينيين في الوقت الراهن

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واستمع المحافظ من مدير المستشفى للإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الرعاية الطبية للمرضى ، بعد وصولهم للمستشفى ، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من كوادر المستشفى ووتوفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية من إجراء اشعة وتحاليل والأدوية والأجهزة المطلوبة للتعامل مع الحالات.

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة باستمرار التواصل والتنسيق مع إدارة المستشفى، لمتابعة الحالات الموجودة والاطمئنان على مستجدات الوضح الصحي لهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم بالتعاون والتنسيق بين عناصر المنظومة الطبية بالمحافظة، واطلاعه أولاً باول على مستجدات الوضع الصحي للمرضى.

وثمن جهود إدارة وطاقم المستشفى في التيسير  لتوفير الرعاية والخدمة الطبية للأشقاء  الفلسطينيين من مرضى الأورام

ورافق المحافظ خلال زيارته للمستشفى بني سويف الجامعي كل من : الدكتور هشام بشرى مدير المستشفى، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وهاني الجويلي رئيس المدينة ، وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

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