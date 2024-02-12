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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم تدريبًا عمليًا لطلاب برنامج الأوتوترونكس بمراكز صيانة سيارات

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم مركز ربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة UICC تدريبًا عمليا لطلاب برنامج الاوتوترونكس بعدد من مراكز صيانة السيارات وذلك لتزويدهم بما يلزم من تدريب مهني جيد وإكسابهم خبرات متميزة تعينهم على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.


يأتي هذا التدريب في إطار التعاون والتنسيق بين مركز ربط الجامعة بالصناعة (UICC) ومركزي (أبو حته –العقرب)، لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تطبيقية في مجال الاوتوترونكس.


تضمن التدريب العملي المشاركة في أعمال الميكانيكا والكهرباء، والصيانة لصندوق التروس والفرامل والتوجيه والقيادة، بالإضافة إلى أعمال طلاء السيارات، كما تم التدريب على أجهزة كشف الأعطال للسيارات وكيفية استخدامها في تحديد وتشخيص الأعطال بالإضافة إلى التدريب على الأنظمة الحديثة بالسيارات كأجهزة الفرامل الحديثة (ABS)، وصناديق التروس الأوتوماتيك.
وأكد الدكتور جان، إن جامعة بني سويف التكنولوجية تعمل على إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في مواقع العمل خلال فترة الدراسة، وإعطائهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الأول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الأداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.

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