وظائف ووحدات سكنية ومساعدات فورية خلال اللقاء الأسبوعى للمحافظ بمواطني الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (12) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية ، مشيراً الى أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة ، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقراً، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (10) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدمت مواطنتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (7) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة كما كلف محافظ الشرقية نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساعدة السيدة ه. ح .ع لبدء مشروع خاص بها لمساعدتها في إعالة اسرتها وسداد ديونها.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف محافظ الشرقية نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بتوفير العلاج اللازم لكلاً من المواطن /ع .س.م لإصابته بشلل بالجانب الأيسر ،وابنة السيدة ه. ح .ع لإصابتها بقولون تقرحى من مركز منيا القمح ، وإدراجهما بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهما بالمجان على نفقة الدولة.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمناشدة الجمعيات الأهلية بالمساهمة في سداد ديون السيدات المعيلات والغارمات للتخفيف عنهم ومساعدتهن في رعاية اسرتهن.

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن ع.م .م من عزبة محجوب مركز فاقوس بشكوى تفيد قيام هيئة الأبنية التعليمية بإزاله مدرسة التعليم الأساسى التي تخدم أبناء القرية ، ليوجه محافظ الشرقية مديرة الملكية العقارية بهيئة الأبنية التعليمية بإعادة بناء المدرسة بعد اخذ موافقة الزراعة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.