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رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية الأزهرية: فتح باب الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تم فتح باب الطعون (التظلمات) على نتائج الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بدءًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024م،ولمدة خمس عشر يوما جاء ذلك بعد اعلان النتائج وتسليم كشوف الدرجات للمعاهد بجميع الإدارات.

وأضاف الدكتور عطا حسيني ،مدير إدارة الامتحانات أن الإجراءات تبدء بتوجه ولي أمر الطالب أو من ينوب عنه بالوكالة لمقر ديوان عام المنطقة للتقدم بطلب الطعن ودفع الرسوم المقررة بواقع 20 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في الطعن على نتائجها ، ثم التوجه إلى مقر الكنترول بمعهد الصفوة النموذجي الابتدائي للفتيات خلف المنطقة الأزهرية ، لتقديم الطلب ومعرفة موعد الإطلاع على أوراق الإجابة.

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أضاف أحمد عبدالله، رئيس  لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أنه سوف يتم تشكيل لجنة فنية من الموجهين المتخصصين لفحص أوراق الإجابة المطعون على نتائجها لبحث أحقية الطالب في الحصول على درجات أعلي أو تبقي كما هي.

يأتي ذلك في إطار حرص المنطقة على اعتبار مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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