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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الرياضة والرياضيين

صدى البلد

   أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بجانب استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.


جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأحد/ - خلال تهنئة المحافظ لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة الدكتور محمود عبد العظيم؛ لفوز فريق نادي السكة الحديد الرياضي ببطولة الدوري العام لكرة الهدف للمكفوفين والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 7 من فبراير الحالي بمدينة بورسعيد، متمنياً لأعضاء الفريق ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع أسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.


من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الفوز بالبطولة جاء بعد تفوق فريق نادي السكة الحديد للمكفوفين رجال على فريق قويسنا بنتيجة 9 - 3 وذلك بالبطولة المجمعة على ملاعب استاد مدينة بورسعيد والتي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.


وأضاف أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، معربا عن شكره للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي على مجهوداتهم في تحقيق هذا الإنجاز.


وفي سياق آخر، قام المحافظ بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع الخشاب والفتح والأمن الغذائي والقومية، والتي من المقرر أن تشهد توحيد اتجاه حركة السيارات بها لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري، وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها.


وتوجه المحافظ لمنطقة حي المستشارين، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنية أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل، لعمل المقايسات اللازمة واستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وحرص المحافظ على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر أبوحسين.


من جهته، قدم رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي الصناديلي شرحاً تفصيلياً حول طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة أبو حسين، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة قدرها 34 ألف متر مربع تقريباً وبتكلفة إجمالية 10 ملايين و600 ألف جنيه، مؤكدا أنه جاري مضاعفة وتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من رصف وتطوير المنطقة طبقاً للجدول الزمني المحدد.


واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه.
 

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