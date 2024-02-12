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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحفة أثرية تصور المرأة في مصر القديمة بمتحف شرم الشيخ.. تفاصيل

اليوم العالمي المرآة
اليوم العالمي المرآة والفتاة

ألقى متحف شرم الشيخ الضوء على بعض السيدات في مصر القديمة، لإنجازاتهم البارزة في مجالات مختلفة، ومنها الطب، الهندسة، الرياضيات، الفلك، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة و الفتاة في ميدان العلوم.


قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن المرأة في مصر القديمة لعبت دورًا مهمًا في مجال العلوم، ويجري الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم  في 11 فبراير من كل عام، مشيرًا إلى أن النساء في مصر القديمة تعد من أوائل من مارسوا الطب، و تدربوا على يد آبائهن، أو أزواجهن، أو أساتذتهن.


وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن متحف شرم الشيخ يضم تحف أثرية للمرأة بصفة عامة، ومنها تمثال زوجة القائد نخت مين، الذي يعد من أروع القطع التي صورت المرأة في مصر القديمة، وهى ترتدى ثوبًا شفافا من الكتان الفاخر،  وباروكة شعر كثيفة يزينها شريط من زهور اللوتس، وتمسك بيدها اليسرى بقلادة المنيت الخاصة بالملكه “حتحور. وكتب على ظهر التمثال ألقاب زوجها القائد "نخت مين"، وكان في الأصل جزء من تمثال يجمع الزوجين معًا، مشيرًا إلى أن التمثال يعود للأسرة الـ 18 في الدولة الحديثة.


وأكد أن إدارة المتحف حرصت على إلقاء الضور علي بعض سيدات مصر القديمة التي كانت لها دورًا هامًا في مجال العلوم، ومن أشهر تلك السيدات هي "مريت بتاح"، التي تعد أول طبيبة في التاريخ، و عاشت في عهد الملك زوسر، وكانت كبيرة الطبيبات في مصر، ومسؤولة عن تدريب ورعاية الأطباء الآخرين في البلاد.


أشار إلى أن اسم "مريت بتاح" يعني  "حبيبة القائد بتاح"، كونها كانت تمثل الطب والحكمة في الديانة المصرية القديمة.، وكان والدها كاهنًا، وتلقت تعليمًا جيدًا في الطب، و لها معرفة واسعة بالأمراض والعلاجات، وعرفت بقدرتها على علاج مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل "السرطان ، القلب"، كما أبدعت في التوليد ورعاية الأطفال.


وأشار إلى أنه جرى استخدام نظام خاص لتسجيل ملاحظات السيدات التي برعت في مجال الطب حول الأمراض والعلاجات، ويعد تمثال "مريت بتاح" أحد أهم الآثار المصرية القديمة التي يرتدي ملابس طبيبة، وتحمل في يدها أدوات طبية، وهو يرمز إلى مكانتها العالية كطبيبة.


وتابع : وتكريمًا لإنجازاتها أطلق الاتحاد الفلكي الدولي اسم "مريت بتاح" على فوهة صدمية على كوكب الزهرة،  مؤكدً أن النساء في مصر القديمة لديها مكانة مرموقة في المجتمع، وقد ساهمن في تقدم العلوم والحضارة المصرية.

 

اليوم العالمي المرآة والفتاة

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IMG-20240212-WA0036
جنوب سيناء اليوم العالمي متحف شرم الشيخ المراة والفتاة

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