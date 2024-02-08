داخل مصر ودول أوروبا وروسيا.. "صدى البلد" ترصد أملاك دير سانت كاترين|شاهد

تتعدد أملاك دير سانت كاترين في جنوب سيناء وفي القاهرة والسويس بل تعدت هذه الأملاك خارج مصر والتي أبرزها كنائس ومزارع وكنائس في اليونان وروسيا وتركيا و مقدونيا وعواصم عربية طرابلس ودمشق .

ويمتلك دير سانت كاترين كثير من المنازل والمزارع في سانت كاترين وله مقر وأراضي تقدر بمئات الملايين في حي الظاهر بالقاهرة ومنزل في السويس وكنيسة واستراحة بطور سيناء ودير السبع بنات في وادي فيران بالإضافة لمزارع باليونان و كريت وكنائس ومنازل في مقدونيا و الاستانه بتركيا و البانيا .

بالإضافة لعدد كبير من الايقونات الذهبيه والهدايا القيمة من زعماء وملوك العالم وضعت في متحف الدير بسانت كاترين .

ويقدم دير سانت كاترين خدمات اجتماعية كثيرة لبدو سانت كاترين في الوديان والتجمعات البدوية ويساعد الكثير من الفقراء .

وقد رصد الخبير الاثري الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية املاك الدير داخل سيناء ومحافظات مصر وفي دول أوروبا .

وقال ريحان أن دير سانت كاترين له أملاك عديدة فى سيناء وعدة أماكن أخرى بمصر وخارج مصر

ومن أملاك الدير بسيناء بستان فى وادى طلاح قرب الدير، وبستان فى جبل الفريع غرب الدير، ومركز وكنيسة ومدرسة بالطور، وبستان نخيل ومنزل بحمام موسى بالطور

وفى القاهرة هناك مركز للدير بحى الظاهر فى مواجهة جامع الظاهر بيبرس وبه مقر للمطران يقضى فيه معظم الشتاء ومعه بعض الرهبان لتنسيق علاقات الدير مع حكومة مصر وتدبير المؤن والمعدات للدير، وبه كنيسة وحديقة واسعة وفى السويس له مركز يقيم فيه راهب لتسهيل السفر للرهبان والزوّار، وله أراضى زراعية فى سريقاقوس وهبها له عباس باشا الأول بدلًا من عين وبستان كانت لهم فى الجبل والذى اختاره مصيف له قرب الدير، وللدير منزلان بالإسكندرية

واضاف ريحان أن للدير أملاكًا خارج مصر ومنها مركز فى طرابلس ودمشق وأربعة مراكز وثلاث كنائس بقبرص وأربع كنائس بكريت ومركز كبير للدير فى إيراكليون عاصمة كريت زاره الدكتور ريحان وشاهد مزارع الزيتون الذى يمتلكها الدير، وله مركز فى كلامس باليونان وكنيسة بالأستانة وأخرى فى بيتوليا بمقدونيا ، وكنيسة فى يانينا جنوب ألبانيا ومركز فى كيف وكنيسة فى تفليس بروسيا ، وينفق الدير من أملاكه السابقة، وكان متوسط دخله عام 1906م حوالى ستة آلاف جنيه مصرى تنفق على الرهبان وأهالى سانت كاترين وترميم الدير ولوازمه وزوّار الدير

واوضح الدكتور ريحان إلى أن الدير يمارس دوره الحضارى حتى اليوم ويحظى برعاية الدولة، فهو مسجل كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، بقرار وزير الثقافة رقم 85 لسنة 1993 كما تم تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى باليونسكو عام 2002، ويقع الدير فى نطاق منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية وتمت اعمال ترميم به عام 1986 وخرجت مقتنياته وأيقوناته فى معارض خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإيطاليا وأسبانيا، وتتواصل أعمال الترميم والصيانة والتطوير بصفة دائمة ضمن مشروع التجلى الأعظم، ويزور الدير سياح من كل الجنسيات منهم من يبقى لعدة أيام بفندق الدير ومنهم من يقضى ليلة واحدة يصعد خلالها جبل موسى لرؤية شروق الشمس من أعلى الجبل والتبرك بالمكان المقدس.





املاك دير سانت كاترين

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