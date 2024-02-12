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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجا بيكسل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04

تعد أسعار الهواتف الذكية عائقًا كبيرًا لراغبي الشراء مع الارتفاع المستمر الذي تشهده السوق، وتعد هواتف الميزانية المحدودة هي الخيار الوحيد لدى البعض رغم إمكاناتها الضعيفة نسبيًا، إلا أن هناك هواتف مميزة تجمع بين السعر الرخيص والمواصفات الجيدة. 

ومن بين أفضل هواتف الميزانية المحدودة يأتي Galaxy A04 من شركة سامسونج على رأس هذه الهواتف حيث يقدم سعرًا رخيصًا مع كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة 5000 مللي أمبير في الساعة.      

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04  

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات مع نظام تشغيل أندرويد. 

ويعمل بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 من إنتاج شركة ميديا تيك يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4  جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04

 

ويتوفر Galaxy A04 في السوق المصري  بسعر يبدأ من 4 آلاف و 850 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

  

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