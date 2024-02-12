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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على حطت يدك.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف

مطرف المطرف
مطرف المطرف

طرح الفنان مطرف المطرف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم على حطت يدك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية على حطت يدك لـ مطرف المطرف، من كلمات خالد العامري، ألحان فهد الناصر، توزيع موسيقي المايسترو وليد الفايد. 

مطرف المطرف - يا مرتاحين 

في شهر مايو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يا مرتاحين لـ مطرف المطرف، باللهجة المصرية، من كلمات نادر عبدالله، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم. 

 

أغاني مطرف المطرف

في مارس 2022، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنيتين جديدتين للفنان مطرف المطرف، الأولى بعنوان ما تبي قلبي، والثانية بعنوان قلبك نفسك، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى. 

 

ما تبي قلبي 

أغنية ما تبي قلبي للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف: فهد الناصر، كلمات: سعد المسلم، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاعات: ابراهيم حسن، كورال: الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكس وماستر: جاسم محمد. 

قلبك نفسك

أغنية قلبك نفسك للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف : فهد الناصر، كلمات: الهادر، توزيع : ميشال فاضل، وتريات مجموعة بيروت، كورال الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكساج: ادوار ميونييه، إخراج : جاسم العازمي. 

أحدث ألبومات مطرف المطرف 

قبل 3 سنوات، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطرب الكويتي مطرف المطرف، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم مطرف المطرف، يحمل اسم "فاقدك"، ويضم 9 أغاني باللهجة الخليجية، ومنهم: "هناك أشياء"، "يا قلبي"، "ما هو انت"، ، "لايمي"، "زعلان"، زحام الحرف"، "20 سنة"، و"يا دنيا". 

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