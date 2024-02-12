اتحاد الكرة: كنا نتوقع تألق الحكام المصريين في أمم إفريقيا

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قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أنه كان يتوقع تألق الحكام المصريين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت فى كوت ديفوار.

وقال فاروق فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنا نتوقع تألق الحكام المصريين فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكانوا بالفعل منتخب مصر الثاني.

وأضاف:" الحكام تعمل بشكل جيد من أجل تشريف الكرة المصرية.

وظهر الحكام المصريين بصورة رائعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكان أدار محمود عاشور المباراة النهائية أمس بين كوت ديفوار ونيجيريا كحكم فيديو VAR .