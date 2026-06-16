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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تدعم رسمياً عرض سرعة الإنترنت في تحديث "One UI 9" وهذه طريقة التفعيل

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية ميزة برمجية هامة طال انتظارها من قبل ملايين المستخدمين حول العالم ضمن جيل واجهتها الأحدث لعام 2026 "One UI 9".

وأكدت التقارير الفنية الصادرة اليوم، أن التحديث الجديد تضمن رسمياً خياراً مدمجاً يتيح عرض سرعة الشبكة اللحظية (Network Speed Indicator) مباشرة داخل شريط الحالة العلوي للهواتف، لتنهي الشركة بذلك حقبة الاعتماد الإجباري على تطبيقات الطرف الثالث الخارجية التي كانت تستهلك موارد الأجهزة صامتاً.

تسهيل مراقبة تدفق البيانات وتفكيك الاختناقات اللاسلكية لحظياً

تستهدف الترقية التكنولوجية لواجهة "One UI 9" المرتكزة على نظام تشغيل "Android 16" منح المستخدمين تحكماً كاملاً في تتبع استهلاك الشبكة.

وتمنح الأكواد الهندسية لعام 2026 معالجات هواتف "Galaxy" القدرة الفورية على رصد دفق البيانات الصادرة والواردة بالـ "كيلوبايت" والـ "ميجابايت" وتحديث المؤشر على الشاشة في أجزاء من الثانية، بنسبة استجابة برمجية ومرونة عتادية بلغت 100% لضمان دقة القراءات دون إحداث أي تباطؤ في الواجهة الرسومية.

أتمتة إدارة طاقة راديو الاتصال وحماية المكونات من السخونة

تمنح سامسونج نظامها المحدث خط دفاع وتطوير ممتاز ينظم عمل رقاقات الاتصال اللاسلكي والخلوي.

وحرص مصممو الشفرات في واجهة سامسونج الجديدة على ضبط أداة قياس السرعة لتعمل بآليات أتمتة ذكية توقف الفحص اللحظي فور إغلاق الشاشة أو الدخول في وضع السكون، مما يمنع التنشيط المفرط لـ عتاد المودم، ويحافظ كيميائياً وفنياً على المكونات الداخلية للهاتف من النزيف الحراري المباغت، مما يسهم في إطالة العمر الافتراضي الكلي للبطارية.

طريقة تفعيل ميزة عرض سرعة الإنترنت على هواتف سامسونج

تتيح سامسونج الوصول للخيار الجديد عبر خطوات بسيطة ومباشرة من داخل لوحة الإعدادات النظامية؛ ولتنشيط الميزة لعام 2026.

يتوجه المستخدم إلى قائمة "الإعدادات" (Settings)، ثم الانتقال إلى قسم "الشاشة" (Display) أو "الإشعارات" (Notifications)، وبعدها الدخول إلى خيار "شريط الحالة" (Status Bar)، حيث سيجد مفتاح تشغيل مستحدث يحمل اسم "عرض سرعة الشبكة الحالية" (Show current network speed)، وبمجرد النقر عليه سيبدأ المؤشر الرقمي في الظهور فوراً بجوار علامة الـ "Wi-Fi" أو شبكات الجيل الخامس.

انفراجة برمجية ممتازة تخدم ملايين المستخدمين بالسوق المصرية

تفتح هذه الإضافة التشغيلية الواعدة آفاقاً استهلاكية وعملية فائقة الأهمية تتابعها مجتمعات التكنولوجيا ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن دمج مؤشر السرعة يمثل حلاً عبقرياً وموفراً للمستهلك المصري، لاسيما للشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، حيث توفر لهم الأداة وسيلة مجانية وموثوقة لمراقبة جودة استقرار باقات الإنترنت وسرعات التحميل، وإتمام مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد تقني.

يبرهن رضوخ سامسونج لطلبات الجماهير وإدراج مؤشر السرعة في "One UI 9" لعام 2026 على أن ريادة سوق الهواتف الذكية باتت ترتبط بمدى صقل التفاصيل البرمجية الصغيرة وتسهيل الوظائف البشرية اليومية؛ ومع اكتمال الطرح الهوائي للتحديث لطرازات "Galaxy" المؤهلة، يستعد قطاع الحوسبة المحمولة لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن التطوير المستمر والتكامل العتادي هما خط الدفاع الأول لصيانة النفوذ التسويقي عالمياً.

سامسونج One UI 9 Network Speed Indicator

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