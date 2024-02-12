محافظ الوادي الجديد يشهد ختام ملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة "أهل مصر "

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، ختام الملتقى ال ١٥ لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية " أهل مصر " والذي استضافه المحافظة على أرضها خلال الفترة من ٤ حتى ١٣ فبراير الحالي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،بحضور الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام فرع الثقافة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمشاركات بالملتقى والبالغ عددهن ١٤٣ فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن ترحيبه بإقامة الملتقى بالمحافظة وتقديره لحرص الوزارة وبرنامج أهل مصر على المزج بين الثقافات والفنون بالمناطق الحدودية، وتوعية الشباب بجهود الدولة في تنمية هذه المناطق من خلال المشروعات القومية المنفذة، والتي تعكس اهتمام غير مسبوق بأبناء المحافظات الحدودية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بها.

واستعرض الزملوط، أبرز المقومات التنموية والطبيعية التي تحظى بها المحافظة، وأدار حواراً مفتوحًا مع الفتيات المشاركات بالملتقى للتعرف على مقترحاتهم وانطباعاتهم عن المحافظة وأوجه الاستفادة من البرنامج.