التجسس والمراقبة.. كيف استطاع الاحتلال الإسرائيلي تحرير رهينتين من رفح؟

شهد جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، عدوانا إسرائيليا غاشما على مدينة رفح حيث شن جيش الاحتلال 40 غارة وأحزمة نارية وقصف من البوارج البحرية لمناطقة متفرقة من مدينة رفح أسفر عن مذبحة جديدة راح ضحيتها ما يقرب من مائة فلسطيني.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تحرير رهينتين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية كانا في أحد مناطق رفح، وكشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الحيلة التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى مكان الرهينتين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، ما حدث فجر اليوم في رفح قائلا "تغلغل قوة من المستعربين بين صفوف أهلنا النازحين في رفح ( وقد حذرنا من ذلك سابقا )، وخلال أيام من التجسس والمراقبة تمكنوا من تحديد منزل تم حجز اسيرين اسرائيليين مع مجموعة مسلحة فلسطينية وتم تنفيذ عملية اقتحام للمنزل بتغطية جوية بطائرات الأباتشي و إف 16".

وأضاف "الرقب" عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "دخلت مجموعة دعم للمستعربين من قوات اليمام والشاباك وجيش الاحتلال واشتبكوا مع المجموعة الفلسطينية، واخذوا أسيريهم وقد وقع في المكان اشتباك عسكري حسب الإعلام العبري أصيب فيه عدد من جنود الاحتلال أحدهم إصابته خطيرة".

واستطرد "حدث اليوم لا علاقة له ببدء الاجتياح البري لرفح، وفقط كانت للاسف عملية نوعية للاحتلال خاصة أن المتواجدين في رفح الآن من كل قطاع غزة وتسرب المستعربين بين النازحين امر طبيعي وقد يكونوا ينامون بنفس الخيام أيضا".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر في رفح بأن مائة مواطن فلسطيني استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وفي السياق نفسه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مدينة رفح شهدت غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال، ونوه مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص: إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.