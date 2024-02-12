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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: قصف رفح الفلسطينية يؤكد للعالم جرائم حرب إسرائيل

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء، يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، اللذين لا يمتلكون مكانا أمنا غير جنوب غزة فى رفح الفلسطينية.

وأضاف " الباز" فى تصريحات له، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر: أن مدينة رفح الفلسطينية تعتبر المأوي الوحيد لأكثر من مليون و400 ألف مواطن أعزل، وقصفها ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، منوها بأن مصر حذرت من الإقدام على تلك الخطوة التي ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.

وأكد على كامل دعمه وتأييده للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومي المصري، مشددا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالي والنفيس من اجله، موضحا أن مصر لن تكون جزءا من خطة الاحتلال فى تصفية القضية عن طريق تهجير الأشقاء قسريا، مؤكدا موقف مصر التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

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