جامعة الزقازيق تشارك في مهرجان إبداع بنسخته الثانية عشر

شاركت جامعة الزقازيق فى مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع بنسخته الثانية عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه أَطلَقَت فعاليات المهرجان وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة ٤١ جامعة ومعهد خاص فى المجالات الثقافية والعلمية والفنية، بمدينة أبى قير بالإسكندرية علي مسرح الوزارة ، خلال الفترة من ٢/١٢ حتى ٢٠٢٤/٢/١٤م مشيرا الي انه تأتى مشاركة الجامعة بمسابقة إبداع تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب والتى قدم طلاب جامعة الزقازيق خلالها تابلوهات فنية متنوعة بعنوان (الفرح الفلاحي ، النوبي ، حياة كريمة) ، استعراضات فنية متميزة من تصميم محمد ابراهيم عطية ، وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتورة نهلة أمام والدكتور مجدي صابر والدكتور سمر سعيد.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، بجوائز قيمة للفائزين فى مختلف المجالات الفردية والجماعية، والتى تعكس اهتمام القيادة السياسية بتلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل.