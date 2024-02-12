أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية "، في نبأ عاجل، بأن البيت الأبيض قال إن الادارة الامريكية تدعم وقفا لإطلاق النار يؤدي إلى إلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة، منوها بأن الخطوة الأولى هي هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين.

وأضاف البيت الأبيض: لا نمنع إسرائيل من دخول رفح لكن نطالبها بحماية المدنيين، متابعا: "نريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة ونأمل أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع.

وتابع البيت الأبيض: نريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات.

وأكد البيت الأبيض: مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول، مضيفا: لا نريد أن نرى أحدا يجبر على مغادرة أرضه أو منزله في قطاع غزة.