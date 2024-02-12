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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نهاية للأزمة إلا بشرط.. البيت الأبيض: نريد هدنة إنسانية أطول في غزة

كيربي
كيربي

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية للأزمة الحالية حتى تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن واشنطن تريد هدنة إنسانية ممتدة أطول، معربة عن أملها في أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع.

ورحب كيربي بتحرير جيش الاحتلال الإسرائيلي اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في غزة،  موضحًا أن واشنطن لا تريد أن ترى أي إجلاء قسري في القطاع المحاصر.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يواصلون العمل من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأشار كيربي إلى أنه لا يمكن تأكيد مقتل مدنيين في رفح، لكن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي وفيات بين المدنيين.

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