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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير السعودي يعلن عن تعاون فني وثقافي بين المملكة ومصر

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أكد السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن الفترة الحالية تشهد زيارات متبادلة بين قادة مصر والمملكة، منوها بأن العلاقة بين مصر والسعودية قوية وفي أعلى مستوى لها.

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وأضاف سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تعاونا دائما ومستمرا بين مصر والمملكة في كافة المجالات، وتنسيق كامل بيم البلدين في كافة الملفات.

وتابع السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن تعاون فنيا وثقافيا بين البلدين، والفن المصري سيكرم في السعودية بما يستحقه.

 

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