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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزيرة الثقافة لبحث سبل التعاون

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين خاصة بعد نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين. 

وهنأ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة الثقافة، بالنجاح اللافت للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وناقش الوفد، سبل دعم الهيئات الثقافية، وخصوصًا الهيئة العامة لقصور الثقافة لما لها من ثقل تاريخي وقدرات كبيرة على إحداث فوارق ثقافية وجوهرية، وذلك بعد تذليل عدد من العقبات أمامها، سواء في البنية التشريعية أو على المستوى الإجرائي.

وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة ترتيب الجهود بين التنسيقية والوزارة، بما يساهم في رفع الوعي العام والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القوى الناعمة وتحقيق العدالة الثقافية، فضلًا عن اكتشاف ورعاية المواهب، وخاصة في محافظات الصعيد.

من جانبها أشادت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بوفد التنسيقية، وثمنت عملية التعاون المثمر والمستمر بين التنسيقية والوزارة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين. 

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الطرفين، للعمل على التنمية الثقافية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وذلك من خلال العمل وفق خطط مشتركة، تستهدف الشباب في الجامعات وقصور الثقافة، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

في نهاية اللقاء، أهدت النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وزيرة الثقافة قلادة "شعار التنسيقية"، نيابة عن التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة مارسيل سمير، النائب نادر مصطفى، النائب محمود بدر، النائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية محمد حامد.

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