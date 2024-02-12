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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلاني: شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن تفاصيل لقاء المستشار تركي آل الشيخ، مشيرة إلى أن هناك توسعا للشراكة بين مصر والسعودية في كافة المجالات.

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لسنا منفصلين عن المجتمع.. نيفين الكيلاني: هناك استعادة للدور الثقافي المصري

وأضافت وزيرة الثقافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن سنشهد تعاون كبير في مجال المسرح بين مصر والسعودية وستقام العروض في البلدين.

وتابعت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية في المسرح والسينما والغناء، واستعرضت مع المستشار تركي آل شيخ اليوم التعاون المشترك في المجالات الثقافية.

الكيلاني الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني الشركة المتحدة برنامج على مسئوليتي المستشار تركي آل شيخ المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفيه السعودية

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