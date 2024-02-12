الكيلاني: شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية

كشفت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن تفاصيل لقاء المستشار تركي آل الشيخ، مشيرة إلى أن هناك توسعا للشراكة بين مصر والسعودية في كافة المجالات.

وأضافت وزيرة الثقافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن سنشهد تعاون كبير في مجال المسرح بين مصر والسعودية وستقام العروض في البلدين.

وتابعت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن شراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية في المسرح والسينما والغناء، واستعرضت مع المستشار تركي آل شيخ اليوم التعاون المشترك في المجالات الثقافية.