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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمحلين تجاريين| صور

حريق في كفر الشيخ
حريق في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتهاء أعمال إخماد حريق محلين تجاريين للملابس والأحذية بجوار «المزلقان الوسطاني» بمدينة كفر الشيخ، وتبريد كامل لموقع الحادث، الذي اندلع مساء اليوم، الإثنين، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق المحدود وإخماده، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.
 

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وفور وقوع الحريق تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جهود إخماد الحريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتكثيف عمليات تبريد موقع الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، التي تمكنت من إخماد الحريق في دقائق من وقت اندلاعه بمحلين تجاريين، بوسط عاصمة المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد لموقع الحريق، حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات مطافي، وسيارتين للإسعاف إلى موقع الحريق، تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق، وأنه لا خسائر في الأرواح.

وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.

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التضامن الاجتماعي اصمة المحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ السيطرة على الحريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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