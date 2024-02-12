لزيادة وعي الفتيات.. مراكز شباب كفر الشيخ تشارك في فعاليات برنامج ريحانة.. صور

تشارك فتيات أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار“ ريحانه ”لزيادة وعى وتمكين الفتيات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والذي يقام بفندق جويل جلوريوس بحلمية الزيتون خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادي لتدريب الفتيات“ ريحانه ”يشارك به 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من 17:13سنة، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواء في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.



وأضاف وكيل الوزارة يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية، في ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهم.



بدأت فعاليات البرنامج بجلسة افتتاحية بحضور الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ولوزة البيلي، منسق وحدة ريحانة بالمديرية.

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