دعماً للمزارعين.. نائب كفر الشيخ يطالب بزيادة سعر توريد بنجر السكر |صور

طالب النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بسبب ارتفاع وتكاليف الإنتاج الباهظة والمستلزمات الزراعية الحالية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لطلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر بشكل عادل لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة بنجر السكر.

كشف النائب علي أحمد علي، عن انخفاض المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي وتدني أسعار بنجر السكر، مطالباً بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد المحصول لتشجيع المزارعين على زراعته وتجنب الحاجة إلى استيراد السكر الخام من الخارج.

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