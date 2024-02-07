عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«محلية النواب» تناقش مشكلة رفع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ|صور

النائب علي أحمد علي
النائب علي أحمد علي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والخاص بتضرر مستأجري أراضي أملاك الدولة بمركزي سيدي سالم والرياض من رفع القيمة الإيجارية للفدان.

جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة التوعية المجتمعية للشباب بشرم الشيخ |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية |صور

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة نحو 17 طلب إحاطة.

وقال النائب علي أحمد علي، إنه توجد مساحة 17 ألف فدان أملاك دولة بمركزي سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ مستأجرة من أملاك الدولة بالمحافظة لأهالي المركزين، وقام الأهالي باستصلاح هذه الأراضي منذ عام 1950م،  وحتى الآن، مشيراً إلى أنها كانت عبارة عن تلال فقط وقام الأهالي باستصلاحها على السنين ولم يكن يتوافر لديهم المقومات الحالية لذلك.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن الأهالي تكبدوا المشقة والعرق هم وأبناؤهم وأحفادهم للوصول إلى نتيجة ما عليه هذه الأراضي الآن وأنها غير مهيأة للري والصرف، مضيفاً أن هذه الأراضي تروى بمياه الصرف وبحيرة البرلس وليس بها بنية تحتية ووسائل ومواقع الري مختلفة والأرض مختلفة.

وتابع، وفي ظل ارتفاع متطلبات الإنتاج من أعلاف وعمالة وسولار وآلات ومعدات وخلافه، فوجئنا بصدور قرار بزيادة القيمة الإيجارية للفدان الواحد من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه من قبل المحافظة كحق انتفاع.

IMG-20240207-WA0196
IMG-20240207-WA0196
IMG-20240207-WA0199
IMG-20240207-WA0199
IMG-20240207-WA0195
IMG-20240207-WA0195
IMG-20240207-WA0200
IMG-20240207-WA0200
IMG-20240207-WA0201
IMG-20240207-WA0201
IMG-20240207-WA0202
IMG-20240207-WA0202
IMG-20240207-WA0203
IMG-20240207-WA0203
IMG-20240207-WA0204
IMG-20240207-WA0204
IMG-20240207-WA0205
IMG-20240207-WA0205
احمد السجيني أراضى أملاك اراضي املاك الدولة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعضاء مجلس النواب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيمة الإيجارية النائب علي أحمد علي بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ طلب احاطة عمرو البشبيشي عضو مجلس النواب كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز بيلا بكفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة التوعية المجتمعية للشباب بشرم الشيخ |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية |صور

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المكافحة والإرشاد في فحص وعلاج الزراعات الشتوية

«كفر الشيخ الأزهرية» تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكري

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بدسوق

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

تكليف أحمد الباز مديرا لإدارة التدريب والمدارس بـ صحة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

الطقس غدا| استقرار الأجواء على جميع الأنحاء.. وصقيع في وسط سيناء

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بـ ليلة الإسراء والمعراج.. ويشهد احتفاليتها بالسيدة نفيسة|فيديو

حماية الأطفال من الفضاء الإلكتروني.. تفاصيل الاتفاق الأمني بين وزير الداخلية ونظيره البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ