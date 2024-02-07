«محلية النواب» تناقش مشكلة رفع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ|صور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والخاص بتضرر مستأجري أراضي أملاك الدولة بمركزي سيدي سالم والرياض من رفع القيمة الإيجارية للفدان.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة نحو 17 طلب إحاطة.

وقال النائب علي أحمد علي، إنه توجد مساحة 17 ألف فدان أملاك دولة بمركزي سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ مستأجرة من أملاك الدولة بالمحافظة لأهالي المركزين، وقام الأهالي باستصلاح هذه الأراضي منذ عام 1950م، وحتى الآن، مشيراً إلى أنها كانت عبارة عن تلال فقط وقام الأهالي باستصلاحها على السنين ولم يكن يتوافر لديهم المقومات الحالية لذلك.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن الأهالي تكبدوا المشقة والعرق هم وأبناؤهم وأحفادهم للوصول إلى نتيجة ما عليه هذه الأراضي الآن وأنها غير مهيأة للري والصرف، مضيفاً أن هذه الأراضي تروى بمياه الصرف وبحيرة البرلس وليس بها بنية تحتية ووسائل ومواقع الري مختلفة والأرض مختلفة.

وتابع، وفي ظل ارتفاع متطلبات الإنتاج من أعلاف وعمالة وسولار وآلات ومعدات وخلافه، فوجئنا بصدور قرار بزيادة القيمة الإيجارية للفدان الواحد من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه من قبل المحافظة كحق انتفاع.

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