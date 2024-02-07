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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

ترّأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

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جاء ذلك بعضوية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق والأستاذ المتفرغ بالكلية جامعة القاهرة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور إبراهيم الهوارية عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق والأستاذ المتفرغ بالكلية.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق والأستاذ المتفرغ بالكلية جامعة القاهرة، وأهدى لهم درع الجامعة تقديراً لجهودهم.

كما رحب رئيس جامعة كفر الشيخ بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد متمنيا لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الثروة السمكية الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعة عين شمس جامعة كفر الشيخ رئيس الجامعة للدراسات العليا رئيس الجامعة

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