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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المكافحة والإرشاد في فحص وعلاج الزراعات الشتوية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، نشاط إدارة المكافحة الزراعية بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعى، بمديرية الزراعة بكفرالشيخ، فى فحص وعلاج الزراعات الشتوية "القمح - الفول - البنجر" للاكتشاف المبكر الإصابات النبات وتحديد الاحتياجات وسبل المكافحة، للحفاظ على المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

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كلف محافظ كفرالشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفورى عند ظهور أى إصابات بالزراعات، لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتقديم التوعية والنصيحة للمزارعين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

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