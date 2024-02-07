«كفر الشيخ الأزهرية» تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكري

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري التي أقيمت بمعسكر بيت شباب عابد بمحافظة بورسعيد، خلال فعاليات الأسبوع الجاري، التي أشرف على تنفيذها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية طلاب المنطقة.

وشارك غي المسابقة عدد من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأوضحت الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية بالمنطقة، أن المنطقة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمسابقة عن المرحلة الابتدائية، ومثل المنطقة بها: محمد صلاح المرسي، طالب بمعهد كفر الشيخ النموذجي، وعن المرحلة الإعدادية بالمسابقة، جاءت المنطقة في المركز الرابع ومثلها الطالب إبراهيم مصطفى رزق، بمعهد غرب تيرة بإدارة الحامول، كما حصدت المنطقة ذات المركز بالمرحلة الثانوية، ومثلها الطالب عبدالرحمن على بسيوني، بمعهد الوزارية بإدارة الرياض التعليمية.