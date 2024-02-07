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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بدسوق

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 4 بوصة بشارع المدارس بمدينة دسوق؛ لتسهيل حركة سير المارة والمركبات.

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من جانبه، كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، المهندسة رشا طيبة، نائب رئيس المدينة لشئون المشروعات والمرافق، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير عام منطقة مياه الشرب، بسرعة إصلاح خط مياه شرب قطر 4 بوصة بشارع المدارس وأمام مدرسة لطفي السيد.

إصلاح خط مياه بدسوق 


وعلى الفور انتقل فريق العمل وتم الإصلاح بمعرفة فريق الصيانة بشركة المياه وذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بدسوق
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