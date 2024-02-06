إجراء القرعة العلنية لـ 151 باكية بالسوق الحضرية بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إجراءات وسير القرعة العلنية التي نظمتها محافظة كفرالشيخ، لعدد 151‪ باكية تجارية بالسوق الحضرية المطورة الجديدة بحى شرق كفر الشيخ، والمخصصة لأنشطة "الخضار والفاكهة - الأسماك - الأحذية والملابس - الخردوات - البقالة - الجزارة"





قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرية المطورة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً الى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين.

وأوضح أن عدد الباكيات الخاصة بالخضار والفاكهة بلغ 55 باكية، وبلغ عدد باكيات الأسماك 12 باكية، وبلغ عدد باكيات الأحذية والملابس والخردوات 77 باكية، وبلغ عدد باكيات البقالة وأخرى متنوعة 6 باكيات، وبلغ عدد باكيات الجزارة باكية واحدة فقط، ليستفيد منها الباعة الجائلون الذين تم حصرهم بمعرفة شرطة مرافق كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد المكاوى، رئيس شرطة مرافق كفر الشيخ، والمقدم سعد اللبيشى، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، والمهندس خضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعاطف عاصى، السكرتير العام لحى غرب كفرالشيخ، والحسينى المزين، السكرتير العام لحى شرق كفر الشيخ، ومحمد الماوي، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

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