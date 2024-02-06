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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات التموينية ويؤكد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحملات التموينية للرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

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وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول حملة استهدفت الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار والرقابة علي المخابز البلدية بنطاق مركز الحامول تحت إشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

 أسفرت الحملة عن تحرير  5 محاضر متنوع تضمنت المحاضر" عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضر  ضبط  لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر" ، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة الإجراءات.

كلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

احتياجات المواطنين آثار الأزمة الاقتصادية الاسواق والمحال التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك

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