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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 لاعباً.. «رياضة كفر الشيخ» تطلق المشروع القومي لذوي القدرات الخاصة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة سبعة أشهر، وذلك بمركزي كفر الشيخ ودسوقي بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة بكل مركز، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرين باختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.
 

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعما كبيرا لذوي الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصا على مدار العام، لافتا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرين باختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.
يقدم المشروع القومي لذوي الإعاقة بإشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية يقام بمركزي كفر الشيخ ودسوق ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس منسق عام ومتابع المشروع وتدريب عبد الفتاح الوكيل وشيماء عيد مدربي المشروع.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المدير اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المواهب الرياضية

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