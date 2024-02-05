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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية مجانية تفحص 1559 مواطنا بقرية في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية شالما البلد بمركز سيدي سالم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1559 مواطنا على مدار يومين.

وذكرت المديرية، في بيان صادر اليوم /الإثنين/، أنه تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، ووكيل المديرية الدكتورمحمد أبو السعد، وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، وتم توقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات (الباطنة العامة، والمسالك، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والأسنان).

 
وأضاف البيان أنه تم أيضًا إجراء 250 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 57 أشعة (ما بين أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية). كما تم تقديم ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 727 مواطنا، بجانب إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد 100 مواطن خلال أعمال القافلة، فضلا عن تقديم خدمات التقارير الطبية لـ10 مرضى، وتحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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