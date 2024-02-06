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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مواعيد بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية،ابتداءً من غد الأربعاء، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، ماعدا أيام الجمعة والسبت وتتلقى الإدارات التعليمية، طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم بالمقرات التي جرى تحديدها.
 

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إدارة شرق كفر الشيخ بمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي، وإدارة غرب كفر الشيخ، بملحق الإدارة بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وإدارة سيدي غازي التعليمية ديوان الإدارة، بقاعة الاجتماعات، وإدارة سيدي سالم التعليم، بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات، وإدارة الحامول التعليمية بقسم الأرشيف بديوان الإدارة الجديد، وإدارة الرياض التعليمية بالدور الأرضي، مبنى الإدارة القديم، إدارة بلطيم، بديوان الإدارة، بقاعة الاجتماعات، وإدارة بيلا التعليمي، بمدرسة الإعدادية بنات الجديدة، وإدارة برج البرلس التعليمية بديوان الإدارة، وإدارة فوة التعليمية، بديوان الإدارة، وإدارة قلين بنادي المعلمين، وإدارة مطوبس شئون الطلبة بالإدارة التعليمية مع توضيح مراحل فحص ورقة الطالب، واطلاعه على صورتها علما بأن رسوم التظلم للكراسة الواحدة (35 جنيها).
 

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعدادا لتلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ومشرفي القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل في تلقى التظلمات وتحديد موعدها.
 أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلافي أي سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحا أن الهدف الرئيسي من التظلمات، وإعطاء كل طالب حقه.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، إنه بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحديد الفترة من 7 فبراير، حتى 27 فبراير الجاري، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعني بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجها بتعقيم المدارس واتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية كافة المرافق استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023_2024 م.

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