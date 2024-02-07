عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة التوعية المجتمعية للشباب بشرم الشيخ |صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد مكون من 8 طلاب من كليات الجامعة  في فعاليات دورة التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، والتى يحاضر فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدى 3 أيام وذلك في إطار مبادرة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية |صور

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المكافحة والإرشاد في فحص وعلاج الزراعات الشتوية

وجاء مشاركة وفد الجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومشرف الوفد دكتور إسراء عبد المولى رئيس قسم رعاية الشباب بكلية الهندسة.

صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من البرنامج هو توعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها للحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، من خلال محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة عن موضوعات تتضمن الانتماء وتعزيز الهوية، والحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، وقيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، وقيمة الوقت وكيفية استثماره، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع وآليات فهم النص الديني وضوابطه.  
 
كما أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقديره لعلماء الأزهر على ما يقدمونه من جهد وعلم وإفادة للشباب على اختلاف ثقافاتهم في ظل انتشار الأفكار المغلوطة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية مثل هذه الدورات في تحصينهم بالفكر المعتدل وتشجيعهم على مواصلة تفوقهم الدراسي وخدمة أنفسهم ووطنهم، والإجابة على التساؤلات التي تشغل أذهانهم، وتقديم النصح والدعم لهم، والتعرف على جهود الأزهر في خدمة الوعي والقضايا المجتمعية.

FB_IMG_1707320792299
FB_IMG_1707320792299
FB_IMG_1707320788431
FB_IMG_1707320788431
أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأنشطة الطلابية بالجامعة التعليم العالي والبـــحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية |صور

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المكافحة والإرشاد في فحص وعلاج الزراعات الشتوية

«كفر الشيخ الأزهرية» تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكري

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بدسوق

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

تكليف أحمد الباز مديرا لإدارة التدريب والمدارس بـ صحة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تعقد دورة قيادات لأعضاء هيئة التدريس.. صور

إجراء القرعة العلنية لـ 151 باكية بالسوق الحضرية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية قيام تل أبيب بعمل عسكري برفح

لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

هل رأى النبي الله عز وجل رؤية حقيقية في رحلة الإسراء والمعراج؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الارهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ