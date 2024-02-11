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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍ في مركز الرياض بـ كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، تنفيذ 16 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  بمساحة 6 قراريط، و12 سهماً بقرى مركز الرياض.

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جاء ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.


وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

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