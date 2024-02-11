محافظ كفر الشيخ يتابع المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ الشيخ، انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.

وقدم محمد عبد الله وكيل الوزارة التهنئة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وحرص على الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، موجها بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة بـ 2374 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألفاً و165 طالباً بالمحافظة، موجهاً بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

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