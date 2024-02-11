بعد تعيين عصام خليل بالشيوخ| المصريين الأحرار: ثقة الرئيس السيسي نبراس على رؤوسنا

وجّه حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء أسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإصداره قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ المصري.



وقال حزب المصريين الأحرار، إن ثقة الرئيس الغالية نبراس على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أن جميع أعضاء الحزب جنود أمناء على خدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف، حريصين على سلامة واستقرار بلادنا ورخاء شعبنا.



وإذ يتوجّه الحزب أمينًا عامًا ومكتبًا سياسيًا وهيئة عُليا وجمعية عمومية بخالص التهنئة الدكتور عصام خليل علي هذه الثقة المُستحقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا.